Ağrı Cezaevinde 18 Kişi Metan Gazından Zehirlendi

Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi'nde metan gazından meydana gelen zehirlenme sonucu ilk belirlemelere göre aralarında itfaiye ekipleri ve askerlerin olduğu 18 kişi...

Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi'nde metan gazından meydana gelen zehirlenme sonucu ilk belirlemelere göre aralarında itfaiye ekipleri ve askerlerin olduğu 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde şehir merkezi içerisinde bulunan Ağrı Kapalı Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Yerden çıktığı belirlenen metan gazı sonrası askerler olay yerinde zehirlenerek yere yığıldılar. Bu askerleri kurtarmaya gelen asker ve itfaiye eri de olmak üzere toplam 18 kişi gazdan etkilendi. Askerler, 112 acil servis ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, 1-2 askerin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.