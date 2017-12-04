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Ağrı Cezaevinde Askerler Metan Gazından Zehirlendi

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Ağrı Cezaevinde Askerler Metan Gazından Zehirlendi
Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevinde bahçeden sızan metan gazından zehirlenen askerler bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevinde bahçeden sızan metan gazından zehirlenen askerler bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay üzerine Vali Süleyman Elban, hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2016 yılında yapımı tamamlanan M tipi cezaevinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2016 yılında su kuyusu açılmış, yapılan incelemeler sonucunda suyun içme ve kullanıma uygun olmadığı tespit edildiğinden artezyen yapılan kuyu aynı tarihte beton ile kapatılmıştır. Geçen zaman içerisinde kuyu suyunun tazyiki ile kapatılan yerde sızmalar meydana gelmiş, sızan su ile birlikte mahiyeti henüz tespit edilemeyen gaz çıkışı olmuştur. Cezaevinin dış güvenliği için nöbet tutan 2 askerimiz çıkan gazdan ağır şekilde etkilenmiş olup yoğun bakımda tedavileri devam etmektedir. Bu askerleri almaya gelen 43 askerimiz ve 6 kamu görevlisi (polis, itfaiye eri ve sağlık personeli) de sızan gazdan hafif şekilde etkilenmiş olup tedavileri ayakta devam etmektedir."

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