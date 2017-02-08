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Ağrı Merkezli Fetö Operasyonunda 14 Tutuklama

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Ağrı Merkezli Fetö Operasyonunda 14 Tutuklama
Ağrı merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 14'ü tutuklandı.

Ağrı merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 14'ü tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aralarında rütbeli askerlerin, rütbeli polislerin, doktor, zabıt katibi, öğretmen, esnaf ve sivillerin bulunduğu 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Ocak 2017 günü ve takip eden günlerde, ilimiz merkezli 19 ilde operasyon gerçekleştirilmiş olup 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 24 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 2 şüpheli işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir" denildi.

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