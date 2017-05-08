Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Eleşkirt ilçesini ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ile birlikte Eleşkirt ilçesini ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt tarafından karşılanan Turan, okul müdürleri ile bir toplantı yaptı. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Turan, sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Burada öğrencilere kitap hediye eden Turan, öğretmenlerle de bir araya geldi. İlçe hakkında genel bilgiler alan Turan,"Bugün yaptığım ziyaretlerle ilçelerimizin genel durumu hakkında ilk ağızdan bilgi sahibi oldum. "Eğitimcinin mesaisi olmaz" anlayışı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. Okul ziyaretinin ardından Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ve Yayladüzü Belde Başkanı Selahattin Aysu'yu makamında ziyaret eden Turan, ilçe yöneticileri ile bir süre görüştü.
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan Eleşkirt İlçesini Ziyaret Etti
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Eleşkirt ilçesini ziyaret etti.
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