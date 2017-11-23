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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan: "Öğretmenlik, İnsanlık Tarihinin En Anlamlı Ve En Ölümsüz Mesleğidir"

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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan: "Öğretmenlik, İnsanlık Tarihinin En Anlamlı Ve En Ölümsüz Mesleğidir"
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve en ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Ülkemizin, milletimizin, insanlığın geleceğinin emanet edileceği genç nesillerin "okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleştirilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, evrensel insani değerleri tam olarak algılamış, kendine güvenen bireyler" olarak yetişmeleri için çağdaş bilim ve teknolojinin ışığında eğitim veren; vazifesini yaparken sevgi, emek ve özveriden ödün vermeyen; ülkemizin uluslararası alanda söz sahibi olması için gayret gösteren; bıkmadan, bıktırmadan, ümitsizliğe düşmeden, görev yapmanın yüklediği sorumlulukların da bilinciyle hareket eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en kalbi duygularımla kutlarken, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

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