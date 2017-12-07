AĞRI NEDENİYLE OTURMAKTA ZORLANIYORSANIZ…

Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrılar, iş hayatından sosyal yaşama kadar oturarak yapılan her işi keyifsiz hale getirebiliyor.

Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrılar, iş hayatından sosyal yaşama kadar oturarak yapılan her işi keyifsiz hale getirebiliyor. Oturarak çalışmak zorunda olan kişilerde daha fazla görülen kuyruk sokumu ağrıları, özellikle kadınlarda hamilelik döneminde sık yaşanabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Tuluhan Yunus Emre, koksiks yani kuyruk sokumu ağrıları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Merdiven kazaları ve ağır egzersizlere dikkat!

Çocukluk çağında merdivenden kalçanın üzerine düşmek gibi kuyruk sokumunun darbe aldığı küçük kazalar, ilerleyen dönemlerde kuyruk sokumu ağrılarına neden olabilmektedir. Otururken yaşanan ve ayağa kalkınca geçen koksiks yani kuyruk sokumu ağrıları erkeklere oranla kadınlarda 5 kat daha fazla görülmektedir. Özellikle hamilelik döneminde oturuş şekli ve yüke bağlı olarak ortaya çıkan ağrılar, doğum sırasında koksiks kemiğinin zedelenmesi nedeniyle daha sonra da sürebilmektedir. Ağır yük kaldırmak, zorlayıcı antrenmanlar, kuyruksokumu bölgesinde görülen iltihaplanmalar, kemik hastalıkları ve dolaşım bozuklukları da ağrılara zemin hazırlayabilmektedir.

Gün içinde küçük molalar vermeyi unutmayın

Ofis ortamında veya oturarak çalışmak zorunda olan kişilerde daha sık görülen kuyruk sokumu ağrıları koltuk seçimi ve oturuş şeklinden de kaynaklanabilmektedir. Uzun süre yanlış pozisyonda ve sert zeminde oturmak kuyruk sokumu üzerindeki baskıyı artırarak zaman içinde kronik ağrılara yol açabilmektedir. Masa başında çalışan ya da uzun süre otomobil kullanmak zorunda olan kişilerin belirli aralıklarla mola vermeleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmektedir.

Uzun süreli bisiklet kullananlar da risk altında

Travmalara bağlı gelişebilen kuyruk sokumu ağrıları,bisiklet kullanmak gibi sürekli aynı hareketlerin tekrarlandığı spor aktiviteleri sonrasında da ortaya çıkabilmektedir. Kuyruk sokumu bölgesi üzerindeki sürekli hareketlerle yaşanan baskı koksiks kemiğinin zedelenmesine neden olabilmektedir. Önlem alınmadığı durumlarda yaşanan ağrı kronik hale gelebilmektedir. Bu tarz sporları uzun süreli yapmak yerine belirli aralıklarla küçük molaların verilmesi gerekmektedir.

Hostesler riskli grupta

Uçak yolculuklarında iniş ve kalkış sırasında yaşanan mikrotravmalar zaman içinde kuyruk sokumunda ağrılara neden olabilmektedir. Özellikle hosteslerin iniş ve kalkışlarda kullandıkları katlanabilir tarzdaki koltuklarının sert yapıda olanları, kuyruk sokumunda oluşan darbe ve baskıyı artırarak ağrıya neden olabilmektedir.

Ağrılar nasılsa geçer demeyin

Kuyruk sokumunda ağrı yaşayan kişiler dik oturamadığı için oturuş şeklini değiştirmektedir. Tedavinin geciktirildiği ve uzun süre ağrıyla yaşamak zorunda olan bireylerde oturuş bozukluğuna bağlı olarakkas spazmları ile birlikte bel fıtığı gibi farklı rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Normalde sadece otururken yaşanan kuyruk sokumu ağrıları, farklı rahatsızların eklemesiyle birlikte ayağa kalkıldığında da sürebilmektedir.

Geçmeyen ağrılarda cerrahi yöntem uygulanabiliyor

Detaylı bir muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleriyle rahatlıkla teşhisi konulabilen kuyruk sokumu ağrılarında ilk tedavi seçeneği, ağrı yaşanan bölgenin baskı altından kurtarılmasıdır. Bu hastalarda oturma simidi kullanımıfaydalı olabilmektedir. Önemli olan oturma simidinin iş, ev hatta otomobilde ara vermeden kullanılmasıdır. İlaç ve enjeksiyon tedavilerinin de kullanıldığı kuyruk sokumu ağrılarında sonuç alınamayan hastalarda cerrahi yönteme başvurulmaktadır. Ağrıya neden olan zedelenmiş ya da kırık kemiğin çıkartıldığı cerrahi yöntemde koksiks kemiğinin üzerindeki kemiklerin sağlam olup olmadığı da kontrol edilmelidir. 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen hastalar 10 günlük sürenin ardından tamamen normal hayatlarına dönebilmektedir. Cerrahi işlemin ardından hastaların ameliyat bölgesinin hijyeni ve iyileşme süresince bölgenin baskı altında kalmamasına dikkat edilmelidir.