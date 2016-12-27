Ağrı Özel İdaresinden Eğitime Büyük Destek

AĞRI (İHA) – Ağrı İl Özel İdaresi, yüzlerce okulda çeşitli çalışmalar ve hizmet ortaya koyarak eğitime büyük katkılar sağlıyor.

AĞRI (İHA) – Ağrı İl Özel İdaresi, yüzlerce okulda çeşitli çalışmalar ve hizmet ortaya koyarak eğitime büyük katkılar sağlıyor.

2016 yılı itibariyle 4-8-12-24 derslikli yaklaşık 72 okulun yapım ve bakım-onarım işlerini yapan Ağrı İl Özel İdaresi, son olarak öğrencilerin okul ihtiyaçları için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 250 bin TL mali destekte bulundu. Şehir yönetiminin önemli bir parçasını oluşturan İl Özel İdaresi; altyapı, ulaşım, inşaat, tarım, hayvancılık gibi farklı sektörlerdeki projelerle Ağrı'da önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Eğitime de önemli katkılar sağlayan İl Özel İdaresi, öğrenciler için hafta sonları okullarda açılmış destek kurslarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçları için 250 bin TL para desteğinde bulundu.

İl Özel İdarenin öncü ve vizyoner bir kurum olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Erhan Tenekeci, "Kurum olarak Ağrı'nın her alanında farklı çalışmalar ortaya koyuyoruz. Eğitim de bu alanlardan biri. Geleceğimizin önemi ve teminatı olan öğrencilerimizin kaliteli ve eksiksiz bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri bizim en büyük gayemiz ve arzumuz. Milli Eğitim Müdürlüğümüze aktardığımız para ile hafta sonları kurs gören öğrencilerimizin gerekli ihtiyaçları giderilecektir. Ayrıca her yıl ilimizde yapılan birçok okulun yapım ve diğer kontrol işlerini personelimiz yapıyor. Bu işleri inceliyor, büyük bir titizlikle takip ediyoruz" dedi.