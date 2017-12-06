Ağrı Özel Yaşam Hastanesi’nden Büyüme Kararı

Ağrı Özel Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karamızrak, Ağrı'da ki sağlık sorunlarının çözümü noktasında Ağrılılara en iyi şekilde...

Ağrı Özel Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karamızrak, Ağrı'da ki sağlık sorunlarının çözümü noktasında Ağrılılara en iyi şekilde hizmet ettiklerini bu kapsamda hastanelerini büyütme kararı aldıklarını açıkladı.

Kendisini ziyaret eden Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Erat ile görüşen İhsan Karamızrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağrı'da verdiği Tıp Fakültesi sözünün kendilerini oldukça sevindirdiğini belirtti. Bu kapsamda hastane yönetim kurulu olarak Ağrılılara daha iyi hizmet vermek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için 40 yataklı hastane binasını yapılacak ek bina ile 100 yataklı hale getirmeyi planladıklarını dile getiren Karamızrak "Yıllardır en iyi doktorları Ağrı'ya getirerek vatandaşlarımız ile buluşturduk. Son yaptığımız toplantıda vatandaşımıza daha fazla imkan vermek ve olmayan branşları Ağrı'ya getirmek adına hastanemizin arka kısmındaki arsayı alarak büyüme kararı aldık. İnşallah proje çalışmalarının ardından inşaat çalışmalarını başlatacağız" dedi.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Erat Ağrı ekonomisine katkısından dolayı Ağrı Özel Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karamızrak ve tüm ekibine teşekkür ederek Ağrı'da büyük eksikliği doldurduklarını için minnettar olduklarını belirtti.