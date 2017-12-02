Ağrı Saman Pazarında Yüzler Gülüyor

Ağrı'da havaların soğumasıyla birlikte fiyatı oldukça yükselen saman, satıcıların yüzünü güldürüyor.

Ağrı'da havaların soğumasıyla birlikte fiyatı oldukça yükselen saman, satıcıların yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da saman fiyatları her geçen gün artıyor. Saman pazarında Güneydoğu illerinden tırlarla getirilen samanların yanı sıra yerli saman da satılıyor. Soğuk havalara rağmen canlılığını koruyan pazarda saman üreticileri ile besiciler arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Geçmiş yıllara göre fiyatı oldukça yüksek olan ve kilosu 85 kuruştan satılan saman nedeniyle üreticiler durumdan memnunken, çiftçiler ise kar yağmadan bir an önce daha ucuza saman alma uğraşında olduklarını söyledi.

Pazarda saman satan vatandaşlardan Mehmet Ermi, Şanlıurfa samanının yerli samana göre daha çok satıldığını ve talebin fazla olduğunu söyledi. Kentte henüz kar yağmamasının kendileri için avantaj olduğunu belirten Ermi, saman fiyatlarının gittikçe yükseleceğini ifade etti. Ermi, "Şanlıurfa samanı eğer Ağrı'ya gelmeseydi yerli samanın tonu bin 500 ile bin liraya kadar yükselirdi. Saman şehir dışından geldiğinden dolayı vatandaşlar için fiyatları daha uygun oluyor. Burada köylere gittiğimizde samanın kilosunu bir liradan satıyorlar. Köyde bu fiyata alırsan pazara gelinceye kadar kilosunun maliyeti bir buçuk lirayı bulur. Bu saman Güneydoğu illerinden geldiği için daha uygun oluyor" dedi.

Saman pazarında uzun yıllardır saman ticareti yapan Mustafa Yıldız ise, samanın kilosunun 85 kuruşu bulduğunu ve yaklaşan kış mevsimi ile beraber fiyatların daha da yükseleceğini dile getirdi. Pazarda aylardır saman satışlarının iyi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Saman satışları iyi gidiyor, ben de saman alıp satıyorum. Bazı günler 4 tona kadar saman satabiliyorum, bazense satamıyorum. Arpa samanı, kes samanı, yonca ve korunga samanlarının satışı şimdilik iyi değil. Ama diğer samanların satışı oldukça iyi. Yerli samanda çok satılıyor. Samanın kilosu 85 kuruş civarında ve kışın fiyatlar daha da yükselecektir" şeklinde konuştu.