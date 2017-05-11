  • BIST 95.114
  • Altın 140,640
  • Dolar 3,5840
  • Euro 3,8956
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Ağrı Valisi Işın Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

» »
Ağrı Valisi Işın Yaralı Askerleri Ziyaret Etti
Ağrı Valisi Musa Işın, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Ağrı Valisi Musa Işın, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Tendürek Dağı bölgesinde süren operasyonda çıkan çatışmada yaralanan askerler, Doğubayazıt Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan Vali Musa Işın, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Işın, "Tendürek bölgesinde bir grup teröriste yönelik yapılan operasyonlarda 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit düştü. 11 askerimiz yaralandı ve yaralı askerlerin durumu iyiye doğru gidiyor. 2 askerimiz ameliyata alınmıştır. Durumları da iyiye doğru gidiyor ve inşallah onlar da şifa bulacaklardır. Ayrıca operasyon bölgesinde bulunan teröristlerin tümü imha edilmiştir. 5 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bundan sonra da operasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.

Dağda bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların aynı hızla devam edeceğini ifade eden Işın, "Bu ülkeye ve bu aziz millete ihanet edenler, ihanetlerinin bedellerini canları ile ödeyeceklerdir. Bu konuda hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın kararlılığı devam ediyor ve devam edecektir. Biz hiçbir şekilde ülkemizde hiçbir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz ve hepsini imha edeceğiz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Vatanımız ve ülkemizin bütünlüğü için bedel ödememiz gerekiyorsa biz bu bedeli 80 milyon insan olarak ödemeye hazırız ve gerekirse bedel öderiz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meski’den Suriyeli Kızın Banyoda Zehirlenmesiyle İlgili Açıklama11 Mayıs 2017 Perşembe 19:23
  • Rugby Takımı Thy’nin 242 Tonluk Dev Uçağını İtti11 Mayıs 2017 Perşembe 19:23
  • Sinop’ta İlk Uzun Menzilli Füzenin Testi Yapıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 19:13
  • Tsk’dan Terör Örgütüne Ağır Darbe11 Mayıs 2017 Perşembe 19:08
  • Yayla Yürüyüşünde Önce Zumba, Sonra Yoga Yapıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 18:58
  • Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Bağdat’ın Yıkılmasından Endişe Etmiyorum"11 Mayıs 2017 Perşembe 18:43
  • Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Söke’de Toprağa Verildi11 Mayıs 2017 Perşembe 18:24
  • Rektör Gür Hakkında Fetö’den Soruşturma Açıldığı İddialarını Yalanladı11 Mayıs 2017 Perşembe 18:24
  • Şehit Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı11 Mayıs 2017 Perşembe 18:18
  • Rize’de “Doğu Karadeniz Turizminin Geliştirilmesi Ve Çeşitlendirilmesi” Paneli11 Mayıs 2017 Perşembe 18:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti