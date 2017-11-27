Ağrı’da 1 Kişiyi Kaçıran 3 Şüpheli Tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 kişiyi kaçıran, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı,...

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 kişiyi kaçıran, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüze 26 Kasım 2017 günü saat 02:00 sıralarında bir şahsın silahlı 4 şüpheli tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine görevlilerimizce şüphelilerin kullandığı araç tespit edilmiş 4 şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışmış, kaçan şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda 2 adet tabanca ve tabancalara ait 15 adet fişek ele geçirilmiştir.Olayla ilgili yapılan araştırmada, kaçırılan şahsın define bulduğunu söyleyerek Batman ilinde ikamet eden şahıslarla anlaştığı ve 100 bin dolar karşılığında 300 adet sahte altın verdiği, altınların sahte olduğunu anlayan şüphelilerin Patnos ilçesine gelerek şahsı silah zoruyla evden çıkararak araçlarına bindirdiği ve Batman iline götürmeye çalıştıkları tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınan 3 şüpheli Müdürlüğümüzde işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan tutuklanmıştır. Firari şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca olay sonrası ameliyata alınan şahıs tedavisi sonrası altın dolandırıcılığı suçu kapsamında adli mercilere sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.