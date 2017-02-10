  • BIST 87.473
  • Altın 146,492
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Ağrı’da 153 Kilo Eroin Ele Geçirildi

» »
Ağrı’da 153 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Maddox" isimli narkotik detektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 15 milyon 366 bin TL değerinde 153 kilo...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Maddox" isimli narkotik detektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 15 milyon 366 bin TL değerinde 153 kilo 366 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Şubat 2017 tarihinde İran'dan İtalya'ya gitmek için Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve önceden Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yüksek miktarda uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşılan tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Maddox isimli narkotik detektör köpeği marifetiyle yapılan aramada aracın dorsesinin arka taban kısmına zulalanmış 15 milyon 366 bin TL değerinde 153 kilo 366 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu10 Şubat 2017 Cuma 17:23
  • Kadıköy’de Silahlı Çatışma: 1’i Ağır 3 Yaralı10 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Lastiği Patlayan Araç Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı10 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • İsviçreli Kanser Hastası Kadın Evde Ölü Bulundu10 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Şehit Olan Arkadaşını Kurtarmak Uğruna Gazi Oldu10 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Karşıdan Karşıya Geçerken Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı10 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Almanya’dan Emekli Polis Kazada Hayatını Kaybetti10 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Sakarya Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı10 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Kilis’te Patlayan Elektrik Trafosu Paniğe Neden Oldu10 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Sakarya’da Sahte Para Operasyonu10 Şubat 2017 Cuma 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti