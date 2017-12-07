Ağrı’da Bir Kız Çocuğu Daha Okula Kazandırıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'ın girişimiyle bir kız çocuğu daha okula kazandırıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'ın girişimiyle bir kız çocuğu daha okula kazandırıldı.

Ağrı il merkezine bağlı Dönerdere Köyü'nde ikamet eden 6. sınıf öğrencisi Didem Gönültaş, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula devam edemedi. Kendi köylerindeki okul müdüresinin bu durumu İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'a bildirmesi üzerine Gönültaş'ı okula kazandırmak amacıyla Turan, bir ekip oluşturarak harekete geçti. Dönerdere Köyü'ne giden ekip, Gönültaş ailesiyle görüştü. Maddi zorlukların giderileceği sözünü veren ekip, Didem Gönültaş'ı okula tekrar kazandırdı. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, "Okul müdüremiz aileyi ikna edemeyince durumu bana bildirdi. Kızımızı okula tekrar kazandırmak için şube müdürlerim Selahattin Bilgiç, Mehmet Demir ve rehber öğretmen Nehir Kale'den oluşan bir ekip oluşturdum. Ekibimizi aileyle görüşmek için köye gönderdim. Aile ile görüşen ekibimiz kızımızı tekrar okula kazandırdı. Kızımızın ailesine gerekli yardımların yapılacağının sözünü verdik. Kızımıza gerekli olan kırtasiye desteğini vereceğiz. Kızımız eğitim hayatına taşımalı eğitim kapsamında Yazılı Köyü Ortaokulunda devam edecektir. Coğrafyamızın yıllardır kanayan yarası olan kız çocuklarının çeşitli sebeplerle okullarından alıkonması hepimizin ortak yarasıdır. Bu durum karşısında gerek okul müdürleri, ders öğretmenleri ve gerekse velilerimizin oldukça duyarlı olması bu sıkıntıyı en aza indirecektir. Şanslıyız ki bu kızımızdan haberdar olduk ve vicdanımızın gereğini yaptık. Bundan sonra da bu tür durumlar karşısında duyarsız kalmayacağımızı herkesin bilmesini isterim. Bu durumda olan kızlarımız varsa bize ulaşsınlar."dedi.

Didem Gönültaş ise, başta İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'a ve ekibe teşekkür ederek, bundan sonra yeni bir sayfa açtığını ve başarılı bir öğrenci olacağını belirtti.