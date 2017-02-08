Ağrı’da Çocuklara Süt Dağıtıldı

Ağrı'da anasınıfları ve ilkokullarda okuyan öğrencilere süt dağıtıldı.

Ağrı'da anasınıfları ve ilkokullarda okuyan öğrencilere süt dağıtıldı.

Şeyh Edebali İlkokulunda düzenlenen süt dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, şube müdürü Kutbeddin Kaya ve gıda kontrol görevlileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, ilk olarak sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Okumanın önemine değinen Hatem Dursun, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, öğrencilere süt dağıttılar. Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine haftada 3 gün süt dağıtılacağını belirten Dursun, ayrıca öğrencilere düzenli süt içmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, sütün okul çağındaki öğrenciler için öneminden bahsetti.

Programda, öğrencilere okul sütü ve sütün önemi ile ilgili videolar izletildikten sonra çeşitli hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu.