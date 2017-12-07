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Ağrı’da Çocukların Kar Sevinci

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Ağrı’da Çocukların Kar Sevinci
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar geç gelince sevinçlere neden oldu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar geç gelince sevinçlere neden oldu. Sabah erken saatlerde aniden yağan kar yaklaşık 2 saat içerisinde 10 cm kalınlığına ulaştı.

Sabah erken uyanan araç sahiplerini şaşkına uğratan kar yağışı Ağrı'da ilk defa Aralık ayında yağdı. Araçlarını temizleyen sürücüler Ağrı'da Aralık ayında bile piknik yaptıklarını belirtiler.

Taşlıçaylı Cemal Arslan, "Bu yıl ilk defa Ağrı'ya geç kar yağdı. Karın geç gelmesine çok sevindik. Ağrı'ya karın geç gelmesi hem ekonomik açıdan faydalar sağladı hemde hayatı olumlu etkiledi." diye konuştu.

Çocukların eğlencesine dönen kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

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