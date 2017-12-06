Ağrı’da Etwinning Projesinin Açılışı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü" nün koordinatörü olduğu dijital dünyaya güvenli adımlar isimli eTwinning (Avrupa Okullar Topluluğu) projesinin açılışı...

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü" nün koordinatörü olduğu dijital dünyaya güvenli adımlar isimli eTwinning (Avrupa Okullar Topluluğu) projesinin açılışı yapıldı.

Ahmed-i Hani Kültür Merkezi salonunda yapılan açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özlem Çeçen, şube müdürleri, okul müdürleri ve projeye ortak öğretmenler katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, eTwinning'in eğitimciler arasındaki işbirliğini teşvik eden bir platform olduğuna değindi. İlimizde eTwinning projelerinin arttırılmasının eğitim öğretime olumlu katkılar sağlayacağını belirten Turan, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından dijital dünyaya güvenli adımlar isimli ulusal bir eTwinning projesi başlatılmış olup projede ülkemizdeki diğer illerden de ortaklar bulunmaktadır. Bilinçli ve güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması, siber zorbalığın önlenmesi ve öğrencilerin siber zorbalıktan korunma yolları hakkında bilinçlendirilmesi, Ağrı ili başta olmak üzere ülkemizde eTwinning Portalının kullanımının nitelik ve nicelik yönünden arttırılması, web 2.0 araçlarının eğitim öğretim ortamlarında kullanımının yaygınlaştırılması, öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi daha aktif bir yandan da daha güvenli kullanımına katkı sağlanması projenin ulaşmayı hedeflediği amaçlardır. Merkez ilçedeki proje ortaklarından Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi bünyesinde eTwinning Kulüp çalışmalarında proje çalışmalarına başlamıştır. Öğrenciler dijital vatandaşlık bilinci ile ilgili beyin fırtınası yaptıktan sonra proje temasını yansıtan posterler tasarlamıştır. Posterlerin tasarımı eTwinning kulüp saatleri esnasında gerçekleşmiş olup bu kulüp çalışmasına Strateji Geliştirme Şube Müdürü Murat Karakurt, eTwinning İl Koordinatörü Büşra Karaca ve proje koordinatörü Tuğçe Yarıcı katılmıştır. Ağrı ili merkez ilçesindeki diğer ortakları Fatih Sultan Mehmet İlk ve ortaokulu, İbrahim Çeçen İlkokulu şeklinde olan projeye Ağrı ilçelerinden Taşlıçay, Tutak, Eleşkirt aktif katılım sağlamaktadır. Kayseri, Eskişehir, Bursa, Bitlis ise projenin il bazındaki diğer ortaklarıdır. eTwinning portalı üzerinden çalışmalarına devam eden proje ortakları, gerçekleştirmiş olduğu etkinlikleri yine portal üzerinden birbiriyle paylaşmaktadır. Yanı sıra proje koordinatörü tarafından eTwinning sitesi üzerinden oluşturulan çeşitli etkinliklerle projenin yaygınlaştırılması amaçlanmakta ve diğer öğretmenlerle fikir paylaşımı yapılmaktadır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresince proje devam edecek ve illerdeki ortaklar proje çalışma takviminde belirlenen çalışmaları gerçekleştirecektir. Proje süresince yapılacak tüm çalışmalar dijital ortamda e-kitap haline getirilecek ayrıca kitapçık haline getirilerek tüm illere ulaştırılacaktır"dedi. Turan'ın konuşmasının ardından eTwinning Dijital Dünyaya Güvenli Adımlar Proje koordinatörü Tuğçe Yarıcı, ülkelerin günümüz teknoloji çağına uyum sağlayabilmek için işbirliği içerisinde çalışmanın önemini vurguladı. eTwinning Portalı üzerinden eğitimcilerin proje fikirleri üretebileceğini, ürettikleri proje fikirlerini ulusal ve uluslararası düzeyde projelere dönüştürebileceğini açıkladı. Konuşmasında eTwinning amaç ve hedefleri, ülkemizdeki tarihçesi, ülkemizdeki eTwinning proje örnekleri, eTwinning portalına üyelik işlemleri, proje kaydı gibi konulara yer veren eTwinning Proje koordinatörü Tuğçe Yarıcı, projenin Bursa, Erzincan, Eskişehir, Bitlis, Konya ve Kayseri illerinden ortakları bulunduğunu ve proje ile ilgili ilimizde yapılan çalışmalardan bahsetti ve eTwinning Kulüp faaliyetlerinin sürdürülmesinin projelerle entegre bir biçimde devam etmesinin önemi üzerinde durdu. Program pasta kesimi ve ikramın ardından sona erdi.