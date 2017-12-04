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Ağrı’da Gazdan Zehirlenen 2 Asker Erzurum’a Getirildi

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Ağrı’da Gazdan Zehirlenen 2 Asker Erzurum’a Getirildi
Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundaki gaz sızıntısı nedeniyle, 45'i asker, 6'sı kamu görevlisi toplam 51 kişi zehirlendi.

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundaki gaz sızıntısı nedeniyle, 45'i asker, 6'sı kamu görevlisi toplam 51 kişi zehirlendi. Durumu ağır olan 2 asker Erzurum'da tedavi altına alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Van yolu üzerindeki 100'üncü yıl Mahallesi'nde bulunan M Tipi Cezaevi'nde meydana geldi. Cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle, önce nöbet tutan 2 er fenalaştı. Yapılan çağrı üzerine bölgeye çok sayıda asker geldi. Fenalaşan askerlere müdahale ve olayın nedenini araştırma çalışmaları sırasında 43 asker ile 6 kamu görevlisi daha gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenenler, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki asker ağır yaralı

Durumları ağır olan 2 asker Erzurum'a sevk edildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla getirilen askerler, AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili araştırma ve incelemeler devam ediyor.

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