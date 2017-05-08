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Ağrı’da İhtiyaç Sahibi 115 Öğrenciye Yardım Dağıtıldı

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Ağrı’da İhtiyaç Sahibi 115 Öğrenciye Yardım Dağıtıldı
İstanbul Sultangazi Cebeci Sultan Çiftliği İlkokulunun aldığı kıyafet ve kırtasiye malzemeleri, Eleşkirt Cemalettin Öztürk İlkokulunda ihtiyaç sahibi...

İstanbul Sultangazi Cebeci Sultan Çiftliği İlkokulunun aldığı kıyafet ve kırtasiye malzemeleri, Eleşkirt Cemalettin Öztürk İlkokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. İstanbul Sultangazi Cebeci Sultan Çiftliği İlkokulu Okul Aile Birliği, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında, Eleşkirt Cemalettin Öztürk İlkokulu öğrencileri için elbise, mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan bir paket hazırlandı. İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan paketler, Cemalettin Öztürk İlkokulunda düzenlenen törenle dağıtıldı.Törene Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Sultangazi Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, Yayladüzü Belde Başkanı Selahattin Aysu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Musa Işın, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan paketler ihtiyaç sahibi 115 öğrenciye, Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan tarafından dağıtıldı.

Ağrı’da İhtiyaç Sahibi 115 Öğrenciye Yardım Dağıtıldı

Ağrı’da İhtiyaç Sahibi 115 Öğrenciye Yardım Dağıtıldı

Ağrı’da İhtiyaç Sahibi 115 Öğrenciye Yardım Dağıtıldı

Ağrı’da İhtiyaç Sahibi 115 Öğrenciye Yardım Dağıtıldı

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