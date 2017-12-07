Ağrı’da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Ağrı Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve mahallerde kar temizleme çalışmalarına başlandı.

Ağrı Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve mahallerde kar temizleme çalışmalarına başlandı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların yaşamının olumsuz yönde etkilenmemesi için belediye ekipleri, yoğun bir çalışma içine girdi. Ağrı Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden karla mücadele için oluşturulan 20 araç ile ekipler şehir merkezi başta olmak üzere mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yolların açık kalması için alarm durumunda olan belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarına ara vermeden 24 saat devam ediyor.

Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, "Çarşamba günü başlayan kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti. Bu süre zarfında şehir merkezinde ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz yönde etkilememesi için belediye ekiplerimiz 24 saat aralıksız karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. İl merkezindeki tüm yolların açılması için çalışmalar bitirilmek üzere olup eş zamanlı olarak biriken karlar ekiplerimiz tarafından şehir merkezinin dışına çıkarılıyor" dedi.