Ağrı’da Kış İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Ağrı İl Özel İdaresi kışın sert ve soğuk geçtiği Ağrı'da karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kırsalda yaşayan vatandaşların...

Ağrı İl Özel İdaresi kışın sert ve soğuk geçtiği Ağrı'da karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kırsalda yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için "Karla Mücadele Eylem Planı" hazırladı.

Özel İdare bu kapsamda kontrolü altındaki 3 bin 280 kilometre yol ağı için modeli yüksek greyder, dozer, kar bıçaklı kamyon, treyler, loder ve JCB'den oluşan 75 adet iş makinesi ile 80 personeli 7 gün 24 saat çalışacak şekilde hazırladı.

562 köy ve 373 mezra yolu için Vali Sayın Süleyman Elban'ın direktifleriyle hazırlanan "Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde öncelik hastalık, doğum, ölüm, taşımalı eğitim yapılan ve nüfus bakımından yoğun grup köy yollarına verilecek.

'75 Araç, 80 personelle 24 saat hizmet verilecek'

Vatandaşların kış mevsiminin olumsuz şartlarından en az derecede etkilenmeleri için personel, araç ve gereçlerle 24 saat ulaşılabilir kamu hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten Vali Süleyman Elban, "Araç parkımızda modeli yüksek greyder, dozer, kar bıçaklı kamyon, treyler, loder ve JCB olmak üzere toplam 75 iş makinemizi karla mücadeleye hazır hale getirdik. Buna bağlı olarak 80 personelimiz de görevlendirdik. Araçlarımızın gerekli kış bakımlarını tamamlayarak dinamik ve seri hareket edebilecek ekipler kurduk. Ekiplerimizi 7 gün 24 saat çalışacak şekilde ayarladık ve ekiplerimiz sürekli alarm durumunda olacaklar" dedi.

'Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde önceliğin doğum, ölüm, grup köy yolları ve taşımalı eğitimin olduğu köyler olacağını söyleyen Vali Elban, "Bölgemizde kış mevsimi çetin ve uzun sürmekte. Bu kapsamda hazırladığımız karla mücadele eylem planıyla grup köy yolları, taşımalı eğitim ve nüfus bakımından yoğun köy yollarının ulaşıma açılmasına öncelik vereceğiz. Ancak sağlık, mahsur kalma, cenaze gibi acil durumlarda en yakın karla mücadele ekibi talep edilen yere yönlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

2016 - 2017 sezonunda 33 bin kilometre yol ağı ulaşıma açıldı

Karın ve karda görev yapan personelin önemini vurgulayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ise, "Benim için idaremizin personelleri karla mücadele eden kişiler değil, gönüllüler topluluğudur. İlimiz Ağrı'nın kışı sert ve uzun sürmekte. Dolayısıyla karla mücadelede bizim için çok önemli. Geçen sene karla mücadele kapsamında 33 bin km yol ağını ulaşıma açtık. Kışın soğuktan pencereyi açmaya korkulurken bizim arkadaşlarımız yol açmak için uğraşacaklar. Şu bir gerçek ki karla mücadelede görev yapmak aynı zamanda fedakârlık ve gönül işidir. Bu sebepten dolayı ben şimdiden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Yanlış İhbarlar Yapılmasın ki Mağduriyetler Yaşanmasın

Karla mücadelede asılsız ihbarların yapılmaması gerektiğini de hatırlatan Genel Sekreter Tenekeci, "Vatandaşlarımızdan ricamızdır ki asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Çünkü asılsız ve yanlış ihbarlar gerçekten acil bir hastanın mağdur kalmasına neden olabilmektedir. Tespit edilen yanlış ihbarlar hakkında yasal süreçte işletilecektir. Bu konuda duyarlılık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.