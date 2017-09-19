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Ağrı’da Konfederasyon Kupası Kuraları Çekildi

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Ağrı’da Konfederasyon Kupası Kuraları Çekildi
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu sezon 5'inci kez düzenlenecek olan Konfederasyon Kupası kuraları çekildi.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu sezon 5'inci kez düzenlenecek olan Konfederasyon Kupası kuraları çekildi.

Kupanın fikstür çekimine, 2017-2018 futbol sezonunda amatör liglerde mücadele edecek olan 8 takım katıldı. Çeyrek Final kuralarında İshakpaşa Spor ile Ağrı Gençlerbirliği Spor eşleşirken, Ağrı Vefa Spor, Eleşkirt Birlik Spor ile eşleşti. Bayazıt Spor kendi evinde Ağrı İdmanyurdu Spor ile eşleşirken, Patnos04 Spor ise Hamur Kümbet Spor ile eşleşti.

Kupada çeyrek final müsabakaları 7-8 Ekim, Yarı final karşılaşmaları 11-12 Ekim, Final karşılaşması ise 19 Ekim Salı günü oynanacak.

Öte yandan Kupanın final karşılaşmasının Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda gece oynatılması planlanıyor. Kupayı bundan önce Bayazıtspor, Ağrı Gençlerbirliği Spor, Patnos04 Spor ve Patnos Gücü takımları kazanmıştı.

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