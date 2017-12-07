Ağrı’da Okullar Tatil Edildi

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı merkez, Diyadin, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde taşıma merkezi okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı merkez, Diyadin, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde taşıma merkezi okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hava muhalefeti nedeniyle merkez ilçe, Diyadin, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verdiğini bildirdi. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Olgun Öner ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyadin ilçemizde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 07.12.2017 Perşembe günü ilçe merkezi ve köylerdeki "taşıma merkezi okullarımızda" eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızla ilgili kararımızı hava şartlarının durumuna göre tekrar değerlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.