Ağrı'nın Eski Van Caddesi üzerindeki sabit semt pazarı çatısının kardan dolayı çökmesi sonucu altında çok sayıda kişi kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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Ağrı’da Semt Pazarının Çatısı Çöktü
Ağrı'nın Eski Van Caddesi üzerindeki sabit semt pazarı çatısının kardan dolayı çökmesi sonucu altında çok sayıda kişi kaldı.
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