Ağrı’da Semt Pazarının Çatısı Çöktü

Ağrı'nın Eski Van Caddesi üzerindeki sabit semt pazarı çatısının kardan dolayı çökmesi sonucu altında çok sayıda kişi kaldı.

Ağrı'nın Eski Van Caddesi üzerindeki sabit semt pazarı çatısının kardan dolayı çökmesi sonucu altında çok sayıda kişi kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.