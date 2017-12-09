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Ağrı’da Soğuk Hava Ve Sis Etkili Oluyor

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Ağrı’da Soğuk Hava Ve Sis Etkili Oluyor
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da hava sıcaklığını geceleri sıfırın altında eksi 17 dereceye inmesi nedeniyle sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen çok sayıda esnafın camları donarak buz tuttu. Açık öğretim sınavlarının olması nedeniyle köylerden kente gelen öğrenciler soğuk hava, sis ve buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı. Onlarca aracın camları buz tutarken, bazı vatandaşlarda araçlarının donmaması için üzerlerini battaniye ve bezlerle kapattı. Vatandaşlar ve dershaneye giden öğrenciler ise dondurucu soğuklardan korunmak için yüzlerini atkı ile kapattı. Öte yandan Ağrı Belediyesi iş makinelerinin kar temizleme çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

'Çok üşüyoruz, çantamı taşımakta güçlük çekiyorum'

Vatandaşlardan Eşref Çetin, havaların çok soğuk olduğunu dile getirerek Ağrı'nın bu yıl en soğuk günlerini yaşadığını söyledi. Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Çetin, "Geceleri havalar çok soğuk oluyor. Gündüzleri hava sıcaklığı tahminen eksi 15 dereceleri buluyor. Soğuklar nedeniyle çantamı bile taşıyamıyorum. Dershaneye gidiyorum havalar çok soğuk. Çok üşüyoruz, çantamı taşımakta güçlük çekiyorum, ellerimde taşıyamıyorum, mecburen sırtımda taşıyorum. Hav şartlarına uygun bir şekilde giyinerek yaşamaya çalışıyoruz. Geçen yıl kar kasım ayında yağmıştı, bu yıl geç yağdı, ama aniden bir soğuk hava geldi. Dondurucu hava hayat şartlarını zorlaştırıyor. Hatta 4 gün önce vatandaşlar Ağrı'da piknik yapıyordular. Kentin en soğuk günlerinden birini yaşıyoruz, kar az olmasına rağmen soğuk havalar devam ediyor. Sobalı evler baya zorluk çekiyorlar. Çok sayıda iş yerinin camları buz tuttu.

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