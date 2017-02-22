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Ağrı’da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

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Ağrı’da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı
Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü organizatörlüğünde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü organizatörlüğünde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü organizatörlüğünde TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğünün katılımı ile Tutak, Eleşkirt, Taşlıçay, Doğubayazıt, Diyadin ve Patnos ilçelerinde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, her türlü tarımsal konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gereken çiftçilerin, TARSİM konusunda da bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Engin, "Bu toplantılar bütün ilçelerimizde gerçekleştirildi. Bu tür toplantılarda; karşılıklı fikir alışverişleri sayesinde sahada karşılaşılan sorunların çözümünde önemli aşamalar kaydedildi. Bölgede zor şartlar altında üretim yapmaya çalışan çiftçimizi daima güçlü kılmak, emeklerinin karşılık bulmasını sağlamak ve herhangi bir afet durumunda mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek için sigortacılık faaliyetlerine çok önem veriyoruz" dedi.

Ağrı’da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

Ağrı’da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

Ağrı’da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

Ağrı’da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

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