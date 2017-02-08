Ağrı’da ‘Yılın En Başarılı Yöneticileri’ Belirlendi

Ağrı'da bu yıl ilki yapılan "Milli Eğitim Müdürlüğünde Yılın En Başarılı Yöneticisi" anketi sonuçlandı.

Ağrı'da bu yıl ilki yapılan "Milli Eğitim Müdürlüğünde Yılın En Başarılı Yöneticisi" anketi sonuçlandı.

Ağrı'da bağımsız bir araştırma şirketi tarafından geçerliliği ve güvenirliliği yüksek sadece tek telefondan ve sms doğrulama sitemi ile çalışan bir sistemle bu yıl ilki yapılan "Ağrı Milli Eğitimde Yılın En Başarılı Yöneticisi" anketi yoğun ilgi gördü. İl müdür yardımcıları kategorisinde 3, il şube müdürü kategorisinde 8, lise müdürleri kategorisinde 19, ortaokul müdürleri kategorisinde 34, ilkokul müdürleri kategorisinde 21 ve anaokulu müdürleri kategorisinde 10 olmak üzere toplam 97 yöneticinin aday olduğu ankette, 62 bin 882 oy kullanıldı.

Araştırma şirketi yetkililer tarafından yapılan açıklamada; "Kişilerin, yöneticilik makamında etkili olabilmeleri için hem yönetim kavram ve kuramları hem de insan ilişkileri alanında bir takım bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir. Yöneticilikte amaçlara ulaşmak için gerekli adımları atacak bir vizyona sahip olma, öğrencilerin, personelin ve çevredeki insanların yaşamlarında belirgin bir fark oluşturabilme, personeli nasıl değerlendireceğini bilme, esnek bir vizyona sahip olma ile güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olma gibi farkındalıklar olmalıdır. Anketimizde yöneticilerimizin halkla ve eğitimin ortak koşanları ile ilişkilerinde ne ölçüde olduğunu ve halk tarafından ne kadar takdir ve ne kadar işlerinde sevildiğini, yöneticileri yönetim kabiliyetlerinin ve sosyal ilişkilerinin de ne ölçüde olduğu konusunda bizlere bir takım önemli bilgiler verdi" dedi.

Anket sonuçlarına göre 3 adayın bulunduğu il müdür yardımcıları kategorisinde toplam bin 262 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 810'unu alan Yakup Turan birinci olurken, bu kategoride en az oyu 125 oyla Neriman Karakoç aldı. 8 adayın ankette yer aldığı il şube müdürlüğü kategorisinde 12 bin 556 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 4 bin 934'ünü alan Nezir Sevim yılın en başarılı şube müdürü olurken, bu kategoride en az oyu 155 oyla Özlem Çeçen aldı.

Anket kategorileri içerisinde 19 bin 623 oyla en fazla oyun kullanıldığı ve 19 adayın yer aldığı yılın en başarılı lise müdürleri kategorisinde 2 bin 867 oy alan Ağrı Spor Lisesi Müdürü Murat Demir oldu. Ankette 19 bin 206 oyla en fazla oyun kullanıldığı ikinci kategori olan yılın en başarılı ortaokul müdürleri kategorisinde 34 aday içerisinden 2 bin 351 oy alan Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Sedrettin Güler, bu kategoride yılın en başarılı yöneticisi oldu.

İlkokul müdürleri kategorisinde 21 aday içerisinden 7 bin 682 oydan bin 432 oyu alan Yavuz Sultan Selim İlkokul Müdürü Burhan Çetin birinci olurken, anaokulu müdürleri kategorisinde ise 10 aday arasından kullanılan 2 bin 553 oydan 605 oyu alan Zübeyde Hanım Anaokulu Müdiresi Serap Alim birinci oldu.

Anket sonuçlarına göre Milli Eğitim Müdürlüğünde Yılın En Başarılı Yöneticileri seçilen yöneticilere, anket şirketi tarafından plaketleri takdim edildi.