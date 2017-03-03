Ağrı’da Yılın Personeli Ödül Töreni

Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 2016 yılının en iyi personeli ödül töreni düzenlendi.

Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 2016 yılının en iyi personeli ödül töreni düzenlendi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen törene İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, şube müdürleri ve personelleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, "Geçtiğimiz yıl boyunca özverili ve gayretli çalışmalarda bulunan personelimize teşekkür etmek istedik. Bitki sağlığı, bitkisel üretim, çiftçi eğitiminden tutun proje takip işleri de dahil olmak üzere çok fazla ve çok çeşitli işler yapmaktayız. Yaptığımız bu çalışmaların çeşitliliği nedeni ile personelimiz çok fazla çalışarak gayret sarf etmektedir. 2016 yılında Ağrılı çiftçilerimize toplamda 100 milyon TL civarı hibe ve desteklemeler verildi. Bütün bunlar siz değerli personelimizin özverili çalışmaları neticesinde gerçekleşti. Bu anlamda ciddi işler yapmaktayız. Ben çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz özverili çalışmaların yılmadan, titizlikle devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Program sonunda birinci olan personele plaket ve teşekkür belgesi taktim edildi.