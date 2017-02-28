Ağrı’da Zincirleme Trafik Kazası

Ağrı'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Ağrı'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Erzurum Caddesinde meydana geldi. T.G. idaresindeki 70 AS 010 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki 04 AB 817 araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, park halinde bulunan 25 EB 575 plakalı araca çarptı. 3 aracın karıştığı Zincirleme kazasında ölen ve yaralan olmadığı bildirildi. Kaza sonrası şoka giren T.G. olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. T. G. nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.