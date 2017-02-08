Ağrı’daki Okul Ve Kantinlerinde Gıda Denetimi

Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünden oluşan komisyon tarafından 33...

Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünden oluşan komisyon tarafından 33 okul kantini ve yemekhanesi denetledi.

İş yeri temizliği başta olmak üzere kantinlerde özellikle satılmaması gereken gıda maddelerinin denetimi, çalışanların iş gömleği ve personel hijyeni, ürünlerin son kullanma tarihleri denetlendi. Ayrıca okul idarelerinin ve okul aile birliklerinin herhangi bir olumsuzlukta Milli Eğitim Müdürlüğüne, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne, Alo Gıda 174 hattına bilgi vermeleri istendi.

Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, işletmecilerin kantinde satılan ürünlerin hazırlık aşamasından malzemelere, kullanım şekline ve depolanmasına kadar her aşamada hijyen kurallarına uyması gerektiğini, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti. Engin, ayrıca öğrencilerin hijyen koşulları sağlanmış, gıda güvenliği açısından risk taşımayan ürünleri almaları için eğitim öğretim sezonunda denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Denetimlerde eksiklik görülen 9 okula süre verildi.