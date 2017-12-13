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Ağrılarını Yönetmek İsteyenlere Önemli Seminer

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Ağrılarını Yönetmek İsteyenlere Önemli Seminer
Kronik ağrıları yüzünden hayatı zindana dönenlerin sorularına yanıt, Kent Sağlık Grubu tarafından düzenlenecek "Ağrıların psikolojik dili" başlıklı...

Kronik ağrıları yüzünden hayatı zindana dönenlerin sorularına yanıt, Kent Sağlık Grubu tarafından düzenlenecek "Ağrıların psikolojik dili" başlıklı seminerde olacak.

Kronik ağrılar insanın yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor, iş ve sosyal yaşamını alt üst ediyor. Üstelik kronik ağrılı hastalarda depresyon görülme sıklığı ve yaygınlığı artıyor. Kent Sağlık Grubu toplumda en sık görülen gerilim tipi baş ağrıları, migren ve fibromiyalji konularında halkı bilgilendirmek amacıyla seminer düzenliyor. İzmir Kent Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu ve aynı zamanda Dünya Ağrı Birliği Üyesi Doering, seminerde ağrı - psikoloji ilişkisi üzerine sunum yapacak. Doering, "Psikolojik ağrı var mıdır? Ağrı ölçülebilir mi? Ağrı kültürel midir? Ağrı davranışı nedir? Ağrı hangi psikolojik hastalıkları tetikler? Depresyon, kaygı ve uyku bozuklukları ile ağrının nasıl bir ilişkisi var" gibi sorularına yanıt verecek. Doring, ücretsiz halka açık düzenlenen seminerin sonunda katılımcıların da sorularını yanıtlayacak.

Seminer, Uzman Klinik Psikolog Birgül Gökçe Doering'in sunumuyla 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.30'da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

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