Ağrılı Arif Koç Türkiye İkincisi Oldu

Ağrılı milli halterci Arif Koç, Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonasında 105 kiloda ikinci oldu.

Ağrılı milli halterci Arif Koç, Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonasında 105 kiloda ikinci oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Eldirek Spor Salonunda Türkiye'nin her bölgesinden 111 bayan ve 321 erkek olmak üzere toplam 432 sporcunun katıldığı yarışmada, 50 hakem görev yaptı. Ağrılı milli halterci Arif Koç, 105 kilo koparmada 135, silkmede 165 toplamda ise 300 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu.