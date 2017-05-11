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Ağrılı Miniklerden Tenis’te Çifte Şampiyonluk

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Ağrılı Miniklerden Tenis’te Çifte Şampiyonluk
Ağrılı minik tenisçiler Malatya'da düzenlenen tenis turnuvasında iki şampiyonluk elde etti.

Ağrılı minik tenisçiler Malatya'da düzenlenen tenis turnuvasında iki şampiyonluk elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen ve 4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirilen 8-9-10 yaş hafta sonu tenis turnuvasına katılan Ağrılı minikler şampiyonluklar elde etti. 10 ve 9 yaş kategorilerinde mücadele eden Vedat Armağan ve Doğan Anak tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa uzandı. Başarılı sporcuları ve antrenörleri Fırat Balkis ile birlikte makamında ağırlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Ağrılı Miniklerden Tenis’te Çifte Şampiyonluk

Ağrılı Miniklerden Tenis’te Çifte Şampiyonluk

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