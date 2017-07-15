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Ağrılılar Demokrasi Nöbeti Tutacak

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Ağrılılar Demokrasi Nöbeti Tutacak
Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler yürüyüş ve demokrasi nöbeti ile son bulacak.

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler yürüyüş ve demokrasi nöbeti ile son bulacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında bu gün çeşitli spor etkinliklerinin yanı sıra Valilik tarafından şehit yakınlarına ve gazilere yemek verilecek. Bugün ise Merkez Camisinde kılınacak akşam namazından sonra Valilik Meydanına yürüyüş gerçekleştirilecek. Valilik önünde saat 20'de başlayacak programda 15 Temmuz Şehitleri için Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunacak. Protokol tarafından yapılacak konuşmalardan sonra Müftülük İlahi grubunun sahne alacağı programda, 15 Temmuz konulu şiir, video ve sinevizyon gösterisi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilecek programın da canlı olarak verileceği alanda Pazar günü saat 24'e kadar nöbet tutulacak. Herkesi etkinliklere davet eden Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Hain darbe girişiminin yaşandığı gün, yurdumuzun her tarafından olduğu gibi ilimizde de halkımız büyük bir kahramanlık göstermiş ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bugün akşam namazından sonra Merkez Camisinden bütün halkımız ile birlikte, 15 Temmuz'da 1 ay boyunca nöbet tutulan Valilik meydanında programımızı başlatacağız. Pazar günü saat 24'e kadar burada nöbet tutacağız. Bütün hemşehrilerimizi hem yürüyüşe hem de programa bekliyoruz" diye konuştu.

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