Ağrılılar Zam Şampiyonu Domatesi Ucuza Yiyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklardan yararlanılarak dört mevsim boyunca serada yetiştirilen salkım domatesler, son günlerde yaşanan fiyat...

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklardan yararlanılarak dört mevsim boyunca serada yetiştirilen salkım domatesler, son günlerde yaşanan fiyat artışına karşın uygun fiyatla bölgedeki tüketicinin sofrasına ulaşıyor.

Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden biri olan Ağrı'da jeotermal kaynaklar yardımıyla domates üretimine devam ediliyor. Diyadin Tarım Seralarında 41 dönüm üzerine kurulan seralarda 20'si kadın 50 kişi istihdam ediliyor. Ülkemizde Nisan ayının zam şampiyonu olan domates batı illerinde 10 lirayı bulan fiyatlarla satılırken, Diyadin'de üretilen salkım domatesler seralardan 5 liradan çıkış yapıyor.

"Eksi 40 derecede domates üretiyoruz"

İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan serayı önümüzdeki yıllarda 100 bin dönüme dönüştürmeyi planladıklarını belirten Diyadin Tarım Seraları Genel Müdürü Azaddin Evliyaoğulları, bu sayede işsiz olan birçok Ağrılıya iş imkanı sunacaklarını da söyledi. Diyadin ilçesinde bulunan jeotermal ısıyı değerlendirerek bu tesisi kurduklarını ifade eden Evliyaoğulları, "İlk olarak 2014 yılında Ar-Ge çalışmalarıyla seracılığa başladık ve 2015 yılında seracılıktan alınan ilk hasatla birlikte Ağrı başta olmak üzere bir çok ile domates gönderdik. Yapılan çalışmalar ile birlikte eksi 40 derece hava sıcaklığında domates üretilebilir mi tereddütlerini ortadan kaldırdık. 20 bin 400 metrekarelik alanımızı 20 bin 600 metrekarelik alanımızla birlikte 41 bin metrekarelik bir alana çıkardık. Şu anda burada 20 kadın ve 30'u erkek olmak üzere toplamda 50 tane çalışanımız bulunmaktadır. İdari çalışanlarımız ile birlikte bu sayı 80'ni bulmaktadır. Bizler burada bayanların istihdamına çok önem veriyoruz. Çünkü toplumsal olarak ayakta duran kadının toplumu da ayakta tutacağına inanıyoruz. Bu anlamda sosyal bir sorumlulukta taşıdığımıza inanıyoruz" dedi.

"Ağrı organize seracılık bölgesi olacak"

Serada üretilen domateslerin Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini vurgulayan Diyadin Tarım Seraları Genel Müdürü Azaddin Evliyaoğulları, bu bölgenin Organize Seracılık Bölgesi olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki aylarda başka firmaların da sera kurmasını beklediklerini ifade eden Evliyaoğulları "Ağrı'nın Diyadin ilçesinden şu anda İstanbul'a ve Türkiye'nin değişik illerine domates satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. 2016 yılı içerisinde Azerbaycan'a ihracatımızı gerçekleştirdik. Ve bu ihracatımızın devamını da getirdik. 2017 yılında da inşallah bu ihracatlarımız artacak. Yapılacak projemizle birlikte seralarla ihracata da ağırlık vermeyi hedeflemekteyiz. 2017 yılındaki hedefimiz yapılacak çalışmalarla birlikte 100 bin metrekarelik bir sera yapımıdır. Seramızla birlikte tabi ki örtü altı yetiştiricilik yapılacaktır. Ayrıca diğer çeşitlere de yönelmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Domates krizi kısa sürede aşılacak"

Ülkede domates fiyatlarının artmasında Rusya'nın domates girişini durdurmasının etkili olduğuna vurgu yapan Diyadin Tarım Seraları Genel Müdürü Azaddin Evliyaoğulları, bu krizin kısa olduğuna değindi. Önümüzdeki günlerde tarlalarda domatesin piyasaya çıkması ile bu fiyatların düşeceğini belirten Evliyaoğulları "Bu domates fiyatlarının artmasındaki nedenlerden bir tanesi Rusya'nın domatesi almamasından kaynaklıdır. Üreticilerin domates dışındaki alternatif ürünlere yönelmesi ve kış mevsiminin soğuk geçmesinden kaynaklı rekolte düşüklüğüdür. Biz jeotermal seracılık alanında bu rekolte düşüklüğünü yaşamadık. Kendi tüketicimize elimizden geldiğince ısı maliyetlerimizin düşük olmasından kaynaklı elimizden geleni kadarıyla fiyatları makul seviye de tuttuk. Tüketicimiz ile ucuz domatesi buluşturma çabası sarf ettik. Başta Ağrılılar olmak üzere ülkemizin birçok kentine yılın 365 günü ucuz ve kaliteli domatesi sunuyoruz" şeklinde konuştu.