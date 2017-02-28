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Ağrı’nın Kültür Temsilcisi Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde

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Ağrı’nın Kültür Temsilcisi Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde
TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezine davet edilen Ağrılı Yazar Ferzende Tanışır, imza günü etkinliğinde İstanbul halkının ve fuara katılanların beğenisini...

TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezine davet edilen Ağrılı Yazar Ferzende Tanışır, imza günü etkinliğinde İstanbul halkının ve fuara katılanların beğenisini kazandı.

Ferzende Tanışır yazdığı 130 adet kitapla Tanışır Yayınları Standında yüzlerce öğrenci ve veli ile buluştu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, yazar Ferzende Tanışır'ı standında ziyaret ederek yazar Tanışır'ı tebrik etti. Yazar Tanışır, fuar alanında yaptığı söyleşide dünyadaki değişim ve gelişimin önemini açıklayarak, küreselleşmenin beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz yönlerini örneklerle anlattı. Kitap okumanın öğrencilere; dünyaya ve olaylara farklı açılardan bakmasına yardımcı olurken, onların ileriki hayatlarında karşılaşacakları problemlerin çözümünde etkin bir rol almasına katkı sağlayacağını dile getiren Tanışır, değer, kültür ve erdem kavramlarını karşılaştırarak yaşayan değerlerimize nasıl sahip çıkılacağını örneklerle anlattı. Tanışır, "Ağrı ilinin kıymet değerleri arasında bulunan 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı Ağrı Valimiz Sayın Musa Işın bey'in gayretleri sonucunda; büyük şehir standartlarında yapılmış olup Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük parkıdır. Parkımızda havuzlar, hayvan figürleri, çocuk oyun alanları, yöresel ürünlerin sunulduğu işyerleri ve her çeşit meyve ağaçlarının bulunduğu 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı görülmeye değer bir doğa harikasıdır. Ayrıca; Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Nuh'un Gemisi, Büyük Filozof Ahmed-i Hani Türbesi, TRT Park, Vali Recep Yazıcıoğlu Mesire Alanı, Hamur Kümbeti görülmeye değer turizm alanlarımızı betimleyici bir anlatımla tanıttı. Diyadin kaplıcalar, Diyadin ilçemizdeki seracılık görülmeye değer doğal mekânlarımızdır. Seramızda -30, -40 derecede Türkiye'nin en kaliteli domatesi üretilmektedir. Ağrı halkının vatanseverliği, 15 Temmuz'daki birlik ve beraberliği, demokrasi nöbetleri, ülkemizde dillere destandır" dedi.

Ağrı’nın Kültür Temsilcisi Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde

Ağrı’nın Kültür Temsilcisi Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde

Ağrı’nın Kültür Temsilcisi Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde

Ağrı’nın Kültür Temsilcisi Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde

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