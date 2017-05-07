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agromec ürünlerini Yeşilyurt AVM'de sergiliyor

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agromec ürünlerini Yeşilyurt AVM'de sergiliyor
Samsun'un yükselen değeri Kemal Zirai Aletler Grubu, 4 bin adet ürün çeşitliliğiyle farkını ortaya koyan agromec markasıyla Yeşilyurt AVM'de stant açtı. Ziyaretçiler agromec ürünlerine büyük ilgi gösterdi

40 yıl önce Osman Özal tarafından Samsun'da kurulan Kemal Zirai Alet İŞMAK San. İç ve Dış TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde yer alan ve 12 yıldır 'markalaştırma' çalışmalarıyla Samsun'un dünyaya açılan 'ulusal markası' haline gelen agromec'in, Yeşilyurt AVM'de açtığı stant yoğun ilgi görüyor. 

4 BİN ÜRÜN SERGİLENİYOR
Yaklaşık 4 bin ürün çeşidi ile farkını ortaya koyan agromec, standında sergilediği motorlu testere, elektrikli testere, motorlu tırpan, elektrikli çim biçme, benzinli çim biçme, koruyucu maskeler, tırpan bıçağı, misinalar, iki zamanlı ve dört zamanlı yağlar, bahçe makasları, budama testereleri, meyve toplama aletleri  gibi pek çok ürünle tam not alıyor. Bu tip aktivitelere çok önem verdiklerini kaydeden Kemal Zirai Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Özal, "Samsun’dan doğan dünya markası olarak şehrimize daima katkı sağlıyoruz" dedi.

agromec-(1)-004.jpgagromec-(3)-003.jpgFUARLARA KATILMAYA ÇALIŞIYORUZ
Kemal Zirai Aletleri Genel Müdürü Salih Özal ve ekipleri ile çok çalıştıklarını belirten Kerem Özal, "Samsun’dan doğan ulusal bir marka olarak, 4 bin çeşit ürünümüzle verdiğimiz hizmetle gurur duyuyoruz. Agromec olarak AVM stantlarını çok önemsiyoruz. 12 yıldır ziyaretçi olarak, yurt içi ve  yurt dışı fuarlara da katılıyoruz. Katılımcı olarak ise, Türkiye'de düzenlenen Bursa, Konya, Diyarbakır, Ankara, Çorum Fuarları'na ve çeşitli AVM'lere direk kendimiz katılıyoruz" diye konuştu.

SEKTÖR AYIRT ETMİYORUZ
"Stand aktiviteleri ve fuar organizasyonları tıpkı üniversiteler gibi şehrin gelişimine büyük katkı sağlıyor" diyen Özal, "Bu yüzden, kendi şehrimiz olan Samsun'da ne fuarı düzenlenirse düzenlensin, hangi AVM bizi davet ederse etsin, sektör ayırt etmeksizin her organizasyona katılarak, ilimize ve halkımızın ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yeşilyurt AVM'de de standımıza İlgi oldukça yoğun. Tüm Türkiye ve yurtdışından gelen ziyaretçilere ürünlerimizi tanıtıyoruz. Dünya markası olma imajımızı bir üst seviyeye taşıma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Tüm halkımızı standımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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