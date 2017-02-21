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Agü İle Liseler Arasında İşbirliği Anlaşması

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Agü İle Liseler Arasında İşbirliği Anlaşması
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kayseri'nin başarılı liselerinden Sami Yangın Anadolu Lisesi, Kayseri Fen Lisesi, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi...

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kayseri'nin başarılı liselerinden Sami Yangın Anadolu Lisesi, Kayseri Fen Lisesi, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ve Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi arasında sosyal ve bilimsel işbirliği anlaşması protokolü imzalandı. Protokole göre, bu liselerin öğrencileri AGÜ'nün kampüsündeki imkanlardan faydalanabilecek.

Liselerden gelen teklif üzerine, AGÜ Aday Öğrenci İletişim Koordinatörlüğü'nün girişimleriyle düzenlenen protokol, Sümer Kampüsü Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıyla, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve okul müdürleri arasında imzalandı. Rektör Sabuncuoğlu, toplantıdaki konuşmasında, karşılıklı etkileşimle eğitim dünyasına daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Sabuncuoğlu, protokol imzaladıkları liselerin öğrencilerinin bundan böyle AGÜ Kampüsü'ndeki tüm imkanlardan yararlanabileceklerini, sosyal-kültürel, bilimsel tüm etkinliklere katılabileceklerini söyledi. Sami Yangın Anadolu Lisesi Müdürü Adnan Dinç, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy, Kayseri Fen Lisesi Müdürü İsmail Kaya, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Müdürü Osman Ayhan da konuşmalarında, AGÜ'nün, lise öğrencileri sağladığı imkanlar nedeniyle teşekkür etti.

Protokol imzalanması için düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları ve Öğretim Görevlileri de katıldı.

Agü İle Liseler Arasında İşbirliği Anlaşması

Agü İle Liseler Arasında İşbirliği Anlaşması

Agü İle Liseler Arasında İşbirliği Anlaşması

Agü İle Liseler Arasında İşbirliği Anlaşması

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