Agü Rektörü Prof. Dr. Sabuncuoğlu:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve İŞKUR tarafından "Çalışma hayatında milli seferberlik" konulu toplantı düzenlendi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve İŞKUR tarafından "Çalışma hayatında milli seferberlik" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türkiye'nin yaşadığı en temel sorunlardan birinin istihdam ve işsizlik olduğunu söyledi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, istihdam konusuna dikkati çekerek, bunun çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, "Türkiye'nin yaşadığı en temel sorunlardan bir tanesi istihdam ve işsizlik meselesidir. Türkiye'nin bu tür sorunlar ile uğraşabilmesi için ortak akıl toplantılarına ve ortak atölye çalışmalarına çok ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimi ile başlayan milli istihdam seferberliğine hepimizin katkı sunması lazım. Yalnızca iş ve sanayi dünyasının değil, toplumun diğer katmanlarının da katkı sunmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, da konuşmasında "Türkiye'yi 2023 hedeflerine götürecek yegane gücün özel sektör olduğunu söyledi.

İş dünyasının da elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Başkan Hiçyılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı başlatmış olduğu milli istihdam seferberliği gerçekten çok önem arz ediyor. Bizim İş dünyası olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Hem üretmek bakımından hem istihdam bakımından hem de bunun ihracatı bakımından. Türkiye'yi 2023 hedeflerine götürecek yegane güç özel sektördür. Ülkemizi belirli noktalara getirebilmemiz özel sektör mahiyeti ile olacaktır. Devletimizin özel sektörü özendirmek, teşvik etmek ve desteklemek bakımından da belki de Cumhuriyet tarihinin en fazla teşvik ettiği dönemden geçiyoruz."

Toplantıda daha sonra İŞKUR yetkilisi Nayil Coşkun tarafından katılımcılara istihdam seferberliği hakkında bilgiler verildi.