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Agü Spor’dan Farklı Galibiyet

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Agü Spor’dan Farklı Galibiyet
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), ligin 9. haftasında konuk olduğu Adana ASKİ'yi 16 farkla 72-56 mağlup etti.

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), ligin 9. haftasında konuk olduğu Adana ASKİ'yi 16 farkla 72-56 mağlup etti.

Kayseri ekibi karşılaşmaya, Maja Miljkovic - Melis Gülcan - Dila Aşkın - Danielle Page - Marianna Tolo beşiyle çıktı.

Mücadelenin ilk çeyreğiyle birlikte skor üstünlüğünü eline alan kırmızı-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-15, devreyi 35-32, üçüncü çeyreği 53-40 önde geçti.

Son çeyrekte de rakibiyle arasındaki farkı koruyan Kayseri ekibi sahadan 72-56'lık skorla galip ayrıldı.

AGÜ Spor'da, Marianna Tolo 21 sayı 3 ribaund 3 asist, Maja Miljkovic 15 sayı 8 asist 5 ribaund, Danielle Page 11 sayı 8 ribaund, Gabriela Marginean 10 sayı 7 ribaund 3 top çalma 2 asist, Melis Gülcan ise 9 sayı 4 ribaund 3 asist kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla birlikte ligde 6. maçını kazanmış oldu.

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