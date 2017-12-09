Agü Spor’dan Farklı Galibiyet

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), ligin 9. haftasında konuk olduğu Adana ASKİ'yi 16 farkla 72-56 mağlup etti.

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), ligin 9. haftasında konuk olduğu Adana ASKİ'yi 16 farkla 72-56 mağlup etti. Kayseri ekibi karşılaşmaya, Maja Miljkovic - Melis Gülcan - Dila Aşkın - Danielle Page - Marianna Tolo beşiyle çıktı. Mücadelenin ilk çeyreğiyle birlikte skor üstünlüğünü eline alan kırmızı-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-15, devreyi 35-32, üçüncü çeyreği 53-40 önde geçti. Son çeyrekte de rakibiyle arasındaki farkı koruyan Kayseri ekibi sahadan 72-56'lık skorla galip ayrıldı. AGÜ Spor'da, Marianna Tolo 21 sayı 3 ribaund 3 asist, Maja Miljkovic 15 sayı 8 asist 5 ribaund, Danielle Page 11 sayı 8 ribaund, Gabriela Marginean 10 sayı 7 ribaund 3 top çalma 2 asist, Melis Gülcan ise 9 sayı 4 ribaund 3 asist kaydetti. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla birlikte ligde 6. maçını kazanmış oldu.