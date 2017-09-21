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Agü’de “Dünden Bugüne Ahilik” Konulu Panel Düzenlendi

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Agü’de “Dünden Bugüne Ahilik” Konulu Panel Düzenlendi
Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) "Dünden Bugüne Ahilik" konulu panel düzenlendi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) "Dünden Bugüne Ahilik" konulu panel düzenlendi.

Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile ortaklaşa düzenlenen panele, Abdullah Gül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Füsun Akdağ Aycibin, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Ertugay, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu yaptı. Rektör Sabuncuoğlu konuşmasında, yüzyıllardır geçmişi olan, sosyo-ekonomik bir düzen olan ahiliğin, Selçuklular döneminde Osmanlılar döneminde başlayarak içinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti döneminde vatandaşlık kimliğimizin oluşmasında, ortak bir takım değerlerimizin kültürümüzün oluşmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Daha sonra geçilen panelde, Abdullah Gül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Füsun Akdağ Aycibin, Ahilik teşkilatı hakkında bilgiler verdi.

Yrd. Doç. Dr. Aycibin, en temel anlamıyla da Ahiliğin, esnaf ve tüccarlar arasında dayanışmayı ve onların birlik ve beraberlik duygularıyla hareket etmesini sağlayan bir teşkilat olduğunu belirterek, Ahiliğin değerlerini anlattı.

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı ise Ahiliğin inançla ve imanla bütünleşmiş halde olduğunu söyledi.

Tarihi boyutuna gidilmesi halinde Ahiliğin peygamberler tarihine kadar uzandığını vurgulayan Prof. Dr. Yuvalı, Ahiliğin insan merkezli olduğunu, insanı merkeze koyduğunu ifade etti.

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