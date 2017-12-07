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Agü’de “Mısır Günü” Etkinliği

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Agü’de “Mısır Günü” Etkinliği
Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Uluslararası Kültür Etkinlikleri kapsamında Mısır Günü etkinliği düzenlendi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Uluslararası Kültür Etkinlikleri kapsamında Mısır Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte AGÜ'nün Mısırlı öğrencileri, kendi kültürlerini diğer öğrencilere tanıttı.

Uluslararası Ofis ve Uluslararası Öğrenci Birliği Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı.

Etkinlik, Mısır Ulusal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra öğrenciler, Mısır'ın tanıtım videosunu izletti. Ardından öğrenciler, ülkelerine ait çeşitli dans gösterilerini yöresel kıyafetleri ile sundu.

Dans gösterilerinden sonra hazırladıkları çeşitli video klipleri izleten Mısırlı öğrenciler, kendilerinin hazırladıkları yöresel yiyecek ve içecekleri ikram etti.

AGÜ'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkelerini tanıttığı Uluslararası Kültür Etkinlikleri devam edecek.

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