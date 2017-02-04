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Agü’de Uluslararası Mekatronik Sistemler Ve Kontrol Mühendisliği Konferansı Yapıldı

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Agü’de Uluslararası Mekatronik Sistemler Ve Kontrol Mühendisliği Konferansı Yapıldı
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 2-4 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Mekatronik Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Konferansına ev sahipliği yaptı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 2-4 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Mekatronik Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Konferansına ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun Onur Başkanı olduğu konferans, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. E. Faruk Keçeci'nin başkanlığını yaptığı 9 ülkeden 18 akademisyenin organizasyon komitesinde yer aldığı uluslararası bir ekip ile düzenlendi.

Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve İngilizce olan konferansın açılış konuşmasını AGÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. E. Faruk Keçeci yaptı.

Açılış konuşmasından sonra söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan Türkiye'deki bilimsel gelişmeleri, Kayseri'deki ilerlemeleri ve Abdullah Gül Üniversitesi'nin eğitim, araştırma ve topluma katkı yönündeki bakış açısını konuşmacılara açıkladı.

Daha sonra ise davetli konuşmacıların sunumlarına geçildi. Teksas Austin Üniversitesi'nden İnovasyon Stüdyosunun Müdürü Dr. Scott Evans üniverstelerinde uygulamalı eğitime nasıl önem verdiklerini ve bunu gerçekleştirmek için müfredat programlarında yaptıkları değişiklikleri ve öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesini nasıl arttırdıklarını uzaktan bağlantı yolu ile yaklaşık 1 saat süren konuşmasında anlattı.

Amerikadaki Denver Üniversitesinden konferansa katılan diğer bir davetli konuşmacı Prof. Dr. Kimon Valavanis ise insansız hava araçları üzerine yaptıkları çalışmaları açıkladığı 1 saatlik konuşmasında yeni geliştirdikleri sistemler ile araç kalkış mesafesini nasıl düşürdüklerini ve otonom kontrol üzerine yaptıkları patentli ve NASA tarafından desteklenen çalışmalarını sundu.

Konferansa İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan Doç. Dr. Erdinç Altuğ'da gerçekleştirdiği insansız hava araçlarında görüntü işleme ile yön bulma ve Tübitak desteği ile gerçekleştirdiği havaalanı, hastane gibi alanlarda robotik insan taşıma sistemlerini anlattı.

23 teknik sunumun gerçekleştirildiği konferansa Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri de gönüllü olarak katılarak hem teknik bilgilerini arttırdılar hem de konuşmacılar ile bire bir konuşma ve soru sorma fırsatı buldular.

Gala yemeği ile son bulan konferansta en iyi sunum yapan katılımcılara konferans sonunda sertifikaları dağıtıldı.

Konferans ile ilgili daha detaylı bilgi http://www.icmsce.com/ elde edilebilinir.

Agü’de Uluslararası Mekatronik Sistemler Ve Kontrol Mühendisliği Konferansı Yapıldı

Agü’de Uluslararası Mekatronik Sistemler Ve Kontrol Mühendisliği Konferansı Yapıldı

Agü’de Uluslararası Mekatronik Sistemler Ve Kontrol Mühendisliği Konferansı Yapıldı

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