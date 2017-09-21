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Ağustos Ayı Vergi Tahakkuk Ve Tahsilat Verilerini Açıklandı

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Ağustos Ayı Vergi Tahakkuk Ve Tahsilat Verilerini Açıklandı
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Ağustos ayı vergi tahakkuk ve tahsilat verilerini açıkladı.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Ağustos ayı vergi tahakkuk ve tahsilat verilerini açıkladı. Erzurum'da ocak-ağustos ayları toplamında tahakkuk eden 1.0 milyar TL tutarındaki verginin 626,0 milyon TL'lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 59,98 olarak bildirildi. Erzurum tahsilat oranı bakımından 4. sıraya yükseldi.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

8 aylık ölçekte tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 1,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1.3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2.2 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 7.2 milyar TL oldu. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 74,92, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 45,82, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14,29 olarak hesaplandı.

ERZURUM'UN TAHSİLATTA BÖLGESEL PAYLARI

Ocak-Ağustos ayları içeriğinde tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 626,0 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 832,1 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 3,3 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 75.2, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46,92, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 18,91 olarak hesaplandı

DOSİAD ANALİZİ

Erzurum tahsil edilen vergi tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2. sırada yer aldı. İl tahsil edilen verginin tahakkuka oranı yüksekliği ölçeğinde de KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını yine geçti. DOSİAD analiz merkezince, Tahsil edilen verginin tahakkuka oranı Erzurum'da yüzde 59,98, KUDAKA Bölgesinde yüzde 59,85, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 59,13, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 58,07 olarak hesaplandı.

BÖLGE İLLERİ TAHSİLAT ORANLARI

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bazında vergi tahsilatının tahakkuka oranı yüzde olarak şöyle kaydedildi: Erzurum 59,98, Malatya 56,35, Van 21,31, Elazığ 57,48, Ağrı 55,69, Erzincan 58,62, Kars 61,51, Bitlis 52,93, Muş 54,5, Bingöl 55,48, Iğdır 46.5, Hakkari 22.44, Ardahan 70.68, Tunceli 78.61

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