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Ahi yemeğine 'oruç' ertelemesi

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Ahi yemeğine 'oruç' ertelemesi
Tokat'ta Ahilik Haftası nedeniyle Cuma namazına müteakip sanayi sitesinde verilmesi planlanan 'Ahi Yemeği' Muharrem ayında oruç tutan vatandaşların da katılım gösterebileceği ileri bir tarihe ertelendi

Tokat Ahi Komitesi, Cuma günü düzenlenecek olan Ahi Yemeği programının ileri bir tarihe ertelendiğini ilan etti. 

Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Tokat Ticaret Müdürü Ali Osman Sakar, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Erol Can, Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Bekir Yurtbay ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Fehmi Çankaya'dan oluşan Ahi Komitesi adına açıklama Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan tarafından yapıldı. 

Ahilik Haftası'nın içerisinde birçok güzelliği barındıran önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Başkan Aydoğan, Pazartesi sabah namazıyla başlattıkları Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlemeyi planladıkları Ahi Yemeği'nin; Muharrem Ayı'nda oruç tutacak olan esnaflar gözetilerek ileri bir tarihe alındığını duyurdu. Başkan Aydoğan, "Cuma namazı öncesindeki mevlit programımıza da ise bir değişiklik yok. Bir başka vesile ile yine sanayide, sanayi esnafımız başta olmak üzere tüm halkımıza tekrar bir ahi sofrası kuracağımızı da bilmenizi istiyoruz" dedi. İHA / TOKAT

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