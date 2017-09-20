Ahilik Haftası kutlamaları Aydın'da renkli görüntülere sahne oldu.

Ahilik Haftası kutlamaları Aydın'da renkli görüntülere sahne oldu. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da bu yıl 30.'su düzenlenen Ahilik Haftası'nda yerli malı haftasına döndü. İncir ve cevizle yapılan açılış yapılan kutlama etkinlikleri kapsamında Aydın Kent Meydanı'nda köftesi ile ünlü Çine İlçesinin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından köfte standı kuruldu. Programda köfte standı herkes tarafından yoğun ilgi gördü.

Sabah saatlerinde Kent Meydanı'nda başlayan etkinliklerde konuşmaların ardından esnaf ve sanatkarlar odalarınca kurulan stantlar gezildi. Odaların yanı sıra özel kurum ve kuruluşlar tarafından da bölgenin sembol ürünleri sergilendi.

Köfte standı yoğun ilgi gördü

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Çine Esnaf Odaları tarafından programa katılanlara adeta ziyafet çekildi. Çine'nin meşhur köftesini tanıtmak için seferber olan Esnaf Odaları meydanda yüzlerce kişiye köfte ikram etti. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen renkli kutlama protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Çine köftesine validen tam not

Aydın'da yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan Vali Yavuz Selim Köşger de meşhur Çine Köftesini tadanlar arasında yerini aldı. Izgaradan aldığı yeni pişmiş köfteyi maşa ile Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e ikram eden Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar, ilçede binlerce kişinin aynı zamanda geçim kaynağı olan Çine Köftesi için Vali Köşger'den destek istedi. İkram edilen Çine Köftesi'ne tam not veren Aydın Valisi Köşger, daha sonra diğer stantları da ziyaret edip ilçelerin sembol ürünleri hakkında oda başkanları ve stant görevlilerinden bilgi aldı.

Ahilik Haftası yerli malı haftasına döndü

Açılışı Aydın inciri ile başlayan Ahilik Haftası'nda kurdele kesiminden sonra girişte protokol üyelerine ve davetlilere Aydın inciri ile ceviz ikramı yapıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Aydın inciri ile ikram edilen cevizin nerede yetiştirildiğini sorup "Dünyanın pek çok nimetine sahip Aydın, incir, kestane, zeytin ve pamuk gibi ürünlerin yanında ülkenin en güzel cevizinin yetiştiği illerinden biridir. Besin değeri olarak dünyanın en kaliteli cevizinin yetiştiği yerlerden biri Aydın ilimizdir. Bu nedenle Aydın olarak tarım ürünlerimizin değerini iyi bilmemiz gerekiyor" diyerek bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.