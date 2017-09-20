“Ahilik Kültür Haftası” Etkinliği

"Ahilik Kültür Haftası" etkinlikleri kapsamında Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği binasının önünde kutlama programı düzenlendi.

"Ahilik Kültür Haftası" etkinlikleri kapsamında Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği binasının önünde kutlama programı düzenlendi.

Program, Miras Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ile başladı. Devamında saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, "23 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe giren Ahilik Haftası Kutlama Yönetmeliği ile ilimizde 10 yıldır Ahilik Kültürü haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Türk ticari hayatının temel yapı taşlarından biri de esnaf ve sanatkârlarımızdır. Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları döneminde dini tasavvufi motiflerin bir öğesi ve sonucu olan Ahilik anlayışı ve lonca teşkilatları günümüz esnaf ve sanatkârlar teşkilatlarının çıkış noktalarıdır. Kardeşlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplayan ahilik, ticaret ve ahlakı buluşturan bir hayat felsefesidir. Ortaya koyduğu temel ilkelerle toplumun tüm kesimlerini kaynaştıran, bütünleştiren ve millet olma bilincini Anadolu topraklarına yayan düşünce sistemidir" dedi.

"Ahi dediğin dürüst demektir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı konuşmasında, "Ahi dediğin dürüst demektir. Ahi dediğin mert demektir. Ahi dediğin işinde, gücünde, ticaretinde hile, hurda olmayan demektir. Selçuklu İmparatorluğu döneminden Osmanlılara kadar gelen, Anadolu'da yeşermiş bir kültürün devamıdır. Anadolu'da gelişmiş olan bu Ahilik Kültürü birçok gelişmiş sanayi ülkesinin, birçok teknolojide belirli yerlere gelmiş ülkelerin aslında iş hayatlarına vermeye çalıştıkları modern dilde kalite kontrol, modern dilde tüketici hakları, modern dilde sanatta, zanaatta, kalite ve estetik iddiaları gibi birtakım konuları ahlaki misyon yüklenmiş bir insanın yapabileceğine olan inançtan hareket ediyor. Bizim esnafımız budur. Ufak tefek hataları olsa da bizim insanımız onu vicdanında sorgular ve bir hata yapmışsa da her zaman hak yerini bulur ve bu hatasını düzeltir. O yüksek ahlaklıdır. O ustasından doğrusunu görmüştür. O müşterisini bir kere kandırdıysa vicdanen ısdırap duyar. O yüzden Ahilik gibi bir kültürü ruhuna yerleştirmiş olan bizim insanımızın Ahilik bayramını kutlamak kadar güzel bir hakkı olamaz" sözlerine yer verdi.

"Bizim kültürümüzde ve dinimizde çok önemli olan husus helal lokma, helal rızıktır"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, "Değerli arkadaşlar, Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Osmanlı döneminde esnaf arasındaki dayanışmayı sağlayan esnaf ahlakını öncelikle gerçekten "işine aşına sahip ol" düsturuyla hareket eden, aslında bu kültüre baktığımızda Osmanlı'nın 600-700 yıldır ayakta durmasının sırlarını görüyoruz. Bizim kültürümüzde ve dinimizde çok önemli olan husus helal lokma, helal rızıktır. İşini düzgün yapacaksın. Esnaflıkta en önemli unsur müşteridir. Müşterimize yanlış yapmak olmaz. Şüphesiz bunlar çağımızın hastalıkları ama Osmanlı döneminde kurulan Ahilik Teşkilatı ile bunlar çözülmüş. Usta-çırak ilişkileri çok güzel bir şekilde oturtulurken, Avrupa Birliği bu kültürü örnek almaya başladı. Samsun'da esnafımızın daha çok iş yapması ve evine helal rızık götürmesi çok önemli. Bizler de ilin valisi ve belediyesi olarak onların yanındayız. Sizlerin daha çok kazanmanız bizim kazanmamızdır. Samsun'daki hayat kalitesinin artırılması için çalışıyoruz. Samsun'un tüm sorunları ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Samsun'da karşılıklı koordineli şekilde hep birlikte çok güzel bir uyum içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ilin Ahisi ve Türkiye ikincisi seçilen Hayati Tirebolu'ya, ilin kalfası seçilen Emirhan Sırça'ya ve Türkiye'de yılın çırağı seçilen Emrah Korkmaz'a Vali Osman Kaymak ve protokol üyeleri tarafından Ahilik kaftanı giydirilip, çeşitli hediyeler verildi.

Ardından Vali Kaymak ve protokol üyeleri tarafından vatandaşlara Ahi pilavı ikram edildi.

Programa ayrıca, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Mustafa Kocaman, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve çok sayıda esnaf katıldı.