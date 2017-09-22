Ahilik Kutlama Komitesi Ve Piraziz Ziraat Odası Heyeti Vali Pehlivan’ı Ziyaret Etti

Ahilik kutlama komitesi ve Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal Aşık, Ziraat Odası Meclis Başkanı Köksal Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Aydın,...

Ahilik kutlama komitesi ve Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal Aşık, Ziraat Odası Meclis Başkanı Köksal Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Aydın, Bahtiyar Özkal ve Abdullah Yücel Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, makamında kabul ettiği Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Ticaret İl Müdür Vekili Erkan Zengin ve ilgili meslek kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyetten Ahilik Haftası vesilesiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alırken, kendisine yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan konuklarıyla Piraziz'de geçirdiği günler ve yürüttükleri çalışmalara dair sohbet gerçekleştirdi.

Vali Pehlivan ziyaret sırasında yaptığı açıklamada hem ekonomik hem sosyal ve kültürel yaşamda önemli değerleri, hasletleri bünyesinde barındıran Ahiliğin, kardeşlik, dürüstlük, sevgi, paylaşma, yardımlaşma, hoşgörü, ölçü ve tartıda adalet, kaliteli iş ve hizmet, cömertlik gibi pek çok insani ve ahlaki değeri kapsayan bir okul, bir yaşam felsefesi olduğunu söyledi. Ahilik Haftası kapsamında Bayburt'ta yapılacak faaliyetlerin bu bağlamda önemli olduğunu belirten Vali Pehlivan, kutlama komitesine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal Aşık ise 2009-2012 yılları arasında ilçede görev yapan Vali Ali Hamza Pehlivan'a Piraziz'e sunduğu hizmetler dolayısıyla plaket takdim ederek, "Yöremize has, Giresun'un ilk tescilli ürünü olan Piraziz Elması'nın tescili için Sayın Valimizin meyvenin hası Piraziz elması sloganıyla başlattığı proje 2016 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Piraziz Elması olarak tescillendi. Kendileri bu süreçte ilçemize örnek bahçe tesisi kurdurmuş aynı zamanda üretim yapmak isteyen vatandaşlarımıza da desteklerini esirgememiştir. Kendisinin başlattığı bu projeyi Piraziz Ziraat Odası olarak bizler devam ettirdik ve yöremize has "Piraziz Elması" Giresun'un ilk tescilli ürünü olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Sayın Valimize ilçemize sunduğu hizmetleri dolayısıyla Piraziz halkı ve Piraziz Ziraat Odası olarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ziyaret dolayısıyla ziyadesiyle memnun olduğunu ifade ederek konuklarına teşekkürlerini ileten Vali Pehlivan," Piraziz Elması ile ilgili çalışmaların olumlu neticelenmesi ve Giresun'un ilk tescilli ürünü olarak tescillenmesinden ötürü çok mutlu oldum. Bu süreçte sizlerin ve aynı şekilde pek çok kişi ve kurumun katkısı oldu. Bu vesileyle emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyor, Piraziz Elması tescilinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.