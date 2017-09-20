Ahilik Töreninde Kuşak Bağlama Yapıldı

Denizli'de Ahilik kutlamaları çerçevesinde temsili olarak kuşak bağlama töreni yapıldı.

Denizli'de Ahilik kutlamaları çerçevesinde temsili olarak kuşak bağlama töreni yapıldı.

Denizli'de Ahilik Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ve Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen program ile başladı. Mehter takımı ile birlikte 15 Temmuz Meydanı'ndan, Bayramyeri Meydanı'na yürüyen korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bol bol cep telefonu ile görüntü alan vatandaşlar mehter takımına alkışlar ile eşlik etti. Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Musa Çelikkol, Denizli Ticaret Odası Başkan Vekili Salih Sarıkaya, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, esnaf odaları başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından halk oyunları ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Musa Çelikkol, ahiliğin tanıtımını yaparak, "Ahi, İnsan sevgisi ile yoğurulan, saygılı, mert, olgun, iyiliği yaşamı boyunca ilke edinen, dürüst, güvenilir insan demektir. Bu gün ustaların yanında pratik bilgi ve beceri kazanan çocuklarımızın meslek eğitim merkezlerinde, çocuklarımızı n çağdaş araç ve gereçler ile çalışmasını ve kaynaşmasını sağlayarak dünya ile rekabet edecek esnaf ve sanatkarlar oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Ahilik merkezi müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Ahilik Merkezi Projesi için çalıştıklarına dikkat çekerek, "Ahiliğin kalbi burada, Bayramyerinde. Ahiliğin kalbi Ahi Sinan'da, Ahi Evran'da Denizli'nin her yerinde. Eğer bugün Denizli bu hale geldiyse, sanayide ve ticarette parmak ile gösterilen hale geldiyse, bunun temelinde bunun özünde, bunun kökünde ahilik vardır. Tabi ki ahiliğin temelinde dürüstlük var, ahlak var, doğruluk var, ahilik kalite demek. Ahilik esnaf komşuna saygı demek tüketici haklarını ahilik ile sağlamış ecdadımız zamanında. Tabi Denizli'de en büyük eksikliğini hissettiğim ve hayalini kurduğum, Denizli'de Ahi Sinan'ıyla bir çok meslek dalında gerçekleşen işler var. Ama çocuklarımıza, sanatkarlarımıza, çıraklarımıza, eğitim gören gençlerimize, ustalarımıza ve esnafımıza, dışardan gelen insanlarımıza gösterebileceğimiz, sanat ile ilgili ahilik ile ilgili bir alanımız yok. İnşallah planlamasını yaptık, güzel bir noktada "Denizli'nin Ahilik Merkezi" olsun. Orada tüm sanatların icra edildiği bir yer olsun ve ahilik ile ilgili orada ilkeleri, net bir şekilde anlatılsın. Dürüstlük nedir, doğruluk nedir, kalite nedir, başka ülkelerden getirilen ustalıkların özünde, Türkiye'de olduğunu bizde olduğunu çocuklarımıza, gelecek nesillerimize aktarmak adına, bu günlerde yaşatmak adına inşallah ahilik ile ilgili merkezimizin inşaatını ve projesini şuanda çalışıyoruz" dedi.

Denizli Valisi Hasan Karahan da Ahilik ilkelerinin herkes tarafından kabul gördüğünü belirterek, "Milli kültürümüzün temeli ahilik esaslarıdır. Onun için ahilik törenlerine devletimiz, hükümetimiz büyük önem veriyor. Büyük ve geniş kapsamlı her sene Kırşehir'de kutlamaların finali yapılıyor. Ahilik ilkelerine kimse hayır diyemez. Hepimizin temel alması referans alması, adam olmak için, esas alması gereken ilkelerdir. Bu konuda eksikliklerimiz var, yanlışlıklarımız var, hatalarımız var. Ama prensiplerimiz sağlam, geçmişimiz sağlam, tarihteki örneklerimiz sağlam. Hacı Bayram Veli'den, Ahi Evran'dan, Ahi Sinan'dan, Ahi Duman'dan bu güne kadar Denizli'mizde bu Ahi geleneklerini ciddi şekilde yaşatan, yaşayan bir şehrimiz. Şehrimizin ticareti, sanayisi, gelişmesi, kalkınması da zaten bu temeli esas aldığını ve yaşattığını bizlere gösteriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Tiyatro topluluğu tarafından sergilenen temsili kuşak bağlama töreni büyük beğeni topladı. Tören sonunda yılın çırağı seçilen Mertcan Kocakaya, yılın kalfası seçilen İdris Sarıdemir ve yılın Ahisi seçilen İsmet Efeoğlu'na, ödülleri ve plaketleri protokol tarafından verildi.