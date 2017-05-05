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Ahırkapı’da Coşkulu Hıdırellez Kutlaması

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Ahırkapı’da Coşkulu Hıdırellez Kutlaması
İstanbul 2017 Hıdrellez Şenliği, Fatih Ahırkapı Meydanı'nda yapılan etkinlikle coşkuyla kutlandı.

İstanbul 2017 Hıdrellez Şenliği, Fatih Ahırkapı Meydanı'nda yapılan etkinlikle coşkuyla kutlandı. Turistlerin küçük bir kağıt parçası yakıp üzerinden atladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Hıdrellez Şenlikleri'nin İstanbul'daki adresi olan Fatih Ahırkapı Meydanı bu sene de baharın gelişini coşkuyla karşıladı. Akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı'ya ve Sarayburnu Sahili'ne akın eden vatandaşlar, Arnavut kaldırımlı dar sokakları hıncahınç doldururken, geçen yıl terör eylemleri nedeniyle kutlanamayan şenliklere yoğun ilgi gösterdi. Turistlerin de ilgi gösterdiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e, baharın gelişini kutlayan İstanbul sakinleri gönüllerince eğlendi. Kırmızı elbisesi ve dansıyla dikkat çeken Roman kız çocuğu, yoğun ilgi gördü.

ABD'li Douglas Williams, arkadaşlarıyla geldiği etkinlikte çok eğlendiğini belirtti.

Turistlerin yaktıkları kağıt parçasının üzerinden atlaması renkli görüntüler oluştururken, şenliğin gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.

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