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Ahıska Türkleri Sıkıntılı

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Ahıska Türkleri Sıkıntılı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ahıskalılar, vatandaşlık, çalışma izni, sağlık ve denklik gibi meselelerinin bir an evvel çözülmesini istedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ahıskalılar, vatandaşlık, çalışma izni, sağlık ve denklik gibi meselelerinin bir an evvel çözülmesini istedi.

Ahıska Sürgün Anıtı önünde basın açıklaması yapan Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet, "Artık sesimize kulak verin, halkımızın gözyaşlarını dindirin. Ahıskalıların vatandaşlık, çalışma izni, sağlık ve denklik gibi birçok meselesi var. Bunların çözümü için yetkililerle defalarca görüştük. Her defasında çalışmalara başladıklarını, kısa sürede halledecekleri sözünü verdiler. Ama maalesef bugüne kadar hiçbir şey değişmedi. Alanyurt'ta yapılan 1944 Ahıska Sürgün Anıtı'nın açılışına katılan İçişleri eski Bakanımız sayın Efkan Ala ile yaptığımız görüşmede de yine bu sıkıntılarımızı anlattık. Özellikle sağlık konusunda çekilen sıkıntıları duyduğunda Sağlık Bakanımızla görüştü. Bunun bir genelgeyle halledileceğini bize iletti. Fakat aradan 3 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen maalesef çözüme kavuşan bir şey yok" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ölmek istiyorlar

Yaşanan sıkıntılarla ilgili örnekler veren Taş, "Şu anda Keçiören Hastanesinde yatan Ahıska Türkü Rüstem Allazov kendisi ölüm döşeğinde. Ciğerinin bir tarafı yok. 20 aydır kirasını ödeyemiyor, çalışamıyor. Bizler maddi olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Elimizden fazla bir şey gelmiyor. Bu durumuna rağmen tek derdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ölmek. Sayın Cumhurbaşkanımdan ve Başbakanımızdan ölmeden evvel ailesine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesini istiyor. İnsanlar çocuklarına ev bırakır, araba bırakır, benim bırakacak bir şeyim yok. "Ben Türk vatandaşlığı bırakmak istiyorum" diyor. Ne kadar acı değil mi? Engelli raporu olmasına rağmen yardım için hangi kapıyı çalsa kimlik yüzünden hepsinin yüzüne kapandığını anlatıyor. Yine Bursa'dan bir hanım doktorumuz "Denklik alamadığım için mesleğimi yapamıyorum" diyor. Geçinmek için merdiven temizlediğini anlatıyor. Yenice'de oturan bir arkadaşımızın 11 yaşındaki oğlu kemik kanseri. Sol kolunu tamamen kesmişler. Tedavi görmesi gerekiyor. Derdini kime nasıl anlatsın. Diğer kardeşlerimiz gibi o da bunun sıkıntısını çekiyor. Daha bunun gibi nice örnekler sunabilirim. Anlattığımız meseleler çözüme kavuşmazsa son çare olarak dernek yönetimindeki arkadaşlarımız ve ileri gelen Ahıskalılarla birlikte Ankara'ya yürüyüp, Beştepe'de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye ve derdimizi çare aramaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Ahıska Türkleri Sıkıntılı

Ahıska Türkleri Sıkıntılı

Ahıska Türkleri Sıkıntılı

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